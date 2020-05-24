Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания

На 24 мая в Кыргызстане официально зарегистрировали 1 тысячу 403 случаяв заражения коронавирусом. Выздоровели 980, и умерли 14 человек.
Фактически больными остаются 409 человек.
В Кыргызстане за сутки число реально болеющих коронавирусом увеличилось на 3,81 процента, или на 18 человек.
На 24 мая из всех зарегистрированных больных 69,85 процента вылечились от коронавируса.
Рост заболеваемости по неделям выглядит так:
- 18-24 мая — рост на 9,1 процента;
- 11-17 мая — рост на 1,3 процента;
- 4-10 мая — рост на 28,6 процента;
- 27 апреля — 3 мая — минус 24,3 процента;
- 20-26 апреля — минус 15,6 процента;
- 13-19 апреля — 20 процентов;
- 6-12 апреля — 57 процентов;
- 30 марта — 5 апреля — 48 процентов;
- 23-29 марта — число больных выросло в 7 раз;
- 18 — 22 марта — число больных выросло в 4 раза.