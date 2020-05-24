Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания

На 24 мая в Кыргызстане официально зарегистрировали 1 тысячу 403 случаяв заражения коронавирусом. Выздоровели 980, и умерли 14 человек.

Фактически больными остаются 409 человек.

В Кыргызстане за сутки число реально болеющих коронавирусом увеличилось на 3,81 процента, или на 18 человек.

На 24 мая из всех зарегистрированных больных 69,85 процента вылечились от коронавируса.

Рост заболеваемости по неделям выглядит так: