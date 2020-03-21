Медиков города Ош будут бесплатно возить до работы на микроавтобусах

В Оше медиков обеспечат бесплатным транспортом от дома до работы. Об этом сообщается на официальной странице мэрии южной столицы в Facebook.

Завтра муниципалитет запустит мини-бусы, на которых будут передвигаться врачи Оша.

Отметим, что в южной столице общественный транспорт приостановил работу, так же как и в Бишкеке.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.