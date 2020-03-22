В Джалал-Абаде больницу, где находится обсервация, регулярно дезинфицируют

Джалал-Абадскую городскую больницу, где находится обсервация для больных коронавирусом и людей с подозрением на него, регулярно дезинфицируют сотрудники МЧС. Об этом сообщает Республиканский штаб по коронавирусу.

Спасатели на пожарных машинах дезинфицируют здание медучреждения снаружи.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.