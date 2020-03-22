ЧС в Кыргызстане. Какие троллейбусные маршруты будут курсировать в Бишкеке

В Бишкеке троллейбусы будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
Уточняется, что в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в стране в Бишкеке ограничено движение частных маршруток и автобусов, троллейбусов это не коснулось — схемы их движения остались без изменений.
Маршруты троллейбусов:
- № 4 — «Мясокомбинат — Кожзавод»;
- № 5 — «Аламединский рынок — микрорайон «Джал»;
- № 7 — «Жилой массив «Ак-Орго» — микрорайон «Тунгуч»;
- № 8 — «улица Лермонтова — жилой массив «Ак-Орго»;
- № 9 — «Институт земледелия — микрорайон «Аламедин-1»;
- № 10 — «Мясокомбинат — микрорайон «Асанбай»;
- № 11 — «Микрорайон «Асанбай» — Восточный автовокзал»;
- № 14 — «Микрорайон «Джал» — Киркомстром»;
- № 17 — «Кожзавод — микрорайон «Асанбай».
Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.
Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.