Фото дня. Безлюдная площадь Ала-Тоо в праздник Нооруз

Абсолютно пустую площадь Ала-Тоо без единого человека сфотографировал сегодня читатель 24.kg.

Напомним, празднование Нооруза в столице отменили из-за коронавируса.

Однако ранее и в будни на площади Ала-Тоо всегда было многолюдно.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса, подтвержденных в Кыргызстане. Вечером республиканский штаб сообщил о двух зараженных в Бишкеке.