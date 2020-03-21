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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧС в Кыргызстане. Добровольцы будут довозить медиков Бишкека до работы

 «Центр инициативной молодежи» начал организовывать бесплатный транспорт для медработников Бишкека. Об этом 24.kg сообщил председатель центра Аскар Алмаз уулу.

«Центра инициативной молодежи»
Фото «Центра инициативной молодежи». Добровольцы будут довозить медиков до работы

По его словам, если завтра эта инициатива даст результат, то помогать врачам добираться до работы центр будет на регулярной основе во время чрезвычайной ситуации. «Мы набрали уже 20 добровольцев с машинами, которые готовы завтра с 9.00 до 12.00 подвозить медиков до работы», — сказал он.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.

Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. В стране введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147461/
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