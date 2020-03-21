Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека

Последние два заразившихся коронавирусом в Кыргызстане — мужчины. Об этом сообщает республиканский штаб.

Уточняется, что 24-летний и 26-летний заболевшие — граждане КР.

«Один прибыл из Франции. Он находится в обсервационном центре, расположенном на бывшей базе «Ганси». Второй мужчина вернулся из малого хаджа. Он изолирован в гостинице «Ак-Кеме», — заявили в штабе.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.