Ограничение передвижения транспорта носит пока только рекомендательный характер. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, передвижение по уважительным причинам не запрещено.

«Многие дома будут сидеть, в городе снизится количество транспорта, поскольку, именно находясь в нем, есть большая вероятность для того, чтобы заразиться. Мы приложим все усилия, чтобы ограничить передвижение, но это не запрет», — сказал Кубатбек Боронов.

Напомним, что сегодня утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.