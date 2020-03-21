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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим чрезвычайной ситуации в Кыргызстане введен до особого распоряжения

Режим чрезвычайной ситуации в Кыргызстане, введенный в связи со вспышкой коронавируса, будет действовать до особого распоряжения. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, коронавирус на сегодня выявлен в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Отметим, что два случая заражения подтвердили и в Бишкеке.

«В Сузакском районе выявлено восемь фактов заболевания коронавирусом, в Ошской области — три и Баткенской — один. В связи с этим Совет безопасности провел совещание, на котором принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации с 22 марта до особого распоряжения. У каждого госоргана разработан план мероприятий. Во время ЧС запрещается куда-либо выезжать, будет проводиться дезинфекция. Минздрав будет прогнозировать дальнейшую обстановку», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147450/
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