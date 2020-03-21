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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане ввели режим чрезвычайной ситуации

В Кыргызстане ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение принято правительством по итогам совещания по этому вопросу, сообщили в пресс-службе кабмина.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что теперь правительство приступает к реализации плана, который включает в себя весь перечень и порядок действий всех задействованных госорганов при введении режима ЧС.

«В плане отражаются сведения о дислокации блокпостов в столице и областях, определены маршруты доставки товаров первой необходимости и медикаментов, порядок осуществления авиарейсов внутри страны, о работе общественного транспорта, продуктовых магазинов и аптек. Каждый руководитель будет нести персональную ответственность за неукоснительное соблюдение режима и бесперебойную работу всех задействованных служб. То же касается и глав органов местного самоуправления, в первую очередь их работы в вопросах обеспечения населения продовольствием. Никаких проблем с поставкой товаров из-за рубежа у нас нет, поэтому граждане нигде не должны сталкиваться с дефицитом тех или иных продуктов и медикаментов», — отметил он.

Глава правительства заметил, что особое внимание должно быть уделено Бишкеку и Ошу, а также районам, где фиксируются случаи заражения.

На совещании также обсудили вопросы, касающиеся принятия мер по обеспечению достаточным количеством мест для приема всех больных, а также экспресс-тестами, выдающими результат в течение 20 минут.

Напомним, что сегодня стало известно еще о шести случаях коронавируса. Общее число заболевших в Кыргызстане — 12 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147446/
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