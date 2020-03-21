Как предотвратить распространение коронавируса: советы кыргызстанки из Италии

Кыргызстанка, живущая в Италии, поделилась своими наблюдениями в стране пребывания. Она также рассказала о необходимых мерах, чтобы снизить вероятность распространния коронавируса в КР.

«Я живу на севере Италии, и хотелось бы поделиться своим опытом жизни во время карантина», — написала Ширин в Facebook. Девушка живет в провинции Удине на северо-востоке Италии.

Отметим, что Италия обогнала по смертности Китай. На сегодня число умерших после заражения коронавирусом в европейской стране оказалось больше, чем в китайской провинции Хубэй, откуда и пошло заражение.

По словам Ширин, не надо ждать последней минуты, будет поздно. «В Италии уже с 21 февраля дети не ходят в школы, были закрыты учебные заведения. Вначале люди тут приняли такое указание очень легкомысленно, некоторые не верили в серьезность ситуации, продолжали ходить в общественные места, музеи, кинотеатры, рестораны и клубы», — заметила она.

Только через неделю люди постепенно начали сидеть дома, но за эту неделю народ уже успел заразиться и привезти в свою семью вирус. Из публикации кыргызстанки в Италии

«Итак, сегодня мы имеем устрашающие цифры: в день умирает около 500 человек и заражаются от 2 тысяч до 4 тысяч в день, люди умирают в одиночестве. И пик еще прогнозируют на конец месяца, то есть цифры будут расти. Только 19 марта увеличилось число инфицированных — 4 тысячи 480 новых случаев. Также возросло число зараженных медицинских работников до 3 тысяч 359 человек, это 8,3 процента. Всего в Италии коронавирусом заразились более 47 тысяч. Врачей не хватает, и приезжают из КНР, Кубы и так далее», — пишет Ширин.

Автор поста справедливо отмечает, что в Кыргызстане нужных ресурсов нет. «В Италии было около 10 тысяч респираторных аппаратов, даже их не хватает, и медики вынуждены выбирать кого лечить, а кого оставить умирать в одиночестве», — подчеркивает она.

Я слышала, что в Кыргызстане их всего 125 штук. Не знаю, кому хватит, тем более аппарат один человек занимает около недели. Значит, никому не хватит... Из публикации кыргызстанки в Италии

Она призывает принять меры немедля, а также не паниковать.

«Не паникой можно победить этот вирус, а нашей сплоченностью, общими усилиями и решением остаться дома, не подвергая риску здоровье своей семьи», — подчеркнула Ширин.

1 Девушка поделилась советами, что делать во время карантина: оставаться дома;

избегать скопления людей;

мыть руки с мылом после улицы около 20 секунд;

если ездили в общественном транспорте, не трогать лицо, обрабатывать руки спиртосодержащим средством;

сохранять расстояние друг от друга не менее 1,5 метра;

не жать руки друг другу, тем более не целоваться;

при кашле или чихании прикрывать нос и рот локтем, чтобы не дать вирусу распространиться в помещении (так как вирус летает в закрытом помещении еще 20-30 минут, как пишут итальянские источники);

проветривать помещения, особенно там, где работают несколько человек;

носить перчатки (или быть бдительными, когда открываете дверцы магазинов, банков, маршруток и трогаете поручни, кнопки лифта или домофона);

маску использовать при необходимости, если вы стоите на расстоянии 1,5 метра от любого человека, то не стоит надевать. Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте.

«Только соблюдая правила гигиены и не имея телесных контактов с другими, мы можем прекратить этот недуг, только так», — резюмирует она.

При этом Ширин говорит, что считает своим долгом поделиться личным опытом. «Цель моего сообщения — не сеять панику, а как-то сообща вместе с вами предотвратить распространение этого недуга в нашей стране. Чем раньше среагируем и будем соблюдать рекомендации врачей, тем меньше будет зараженных. Ведь говорят: кто предупрежден, тот вооружен», — заключила она.

Напомним, что сегодня Совет безопасности рекомендовал премьер-министру ввести режим чрезвычайной ситуации на территории республики с 22 марта. В Кыргызстане он уже действует в трех районах: Сузакском, Ноокатском и Баткенском, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Сегодня стало известно еще о шести случаях коронавируса. Общее число заболевших в нашей стране — 12 человек.