Чрезвычайная ситуация в Кыргызстане. Что обязаны знать граждане

По Кыргызстану вводится режим чрезвычайной ситуации, не чрезвычайного положения. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Чезвычайная ситуация — обстановка, сложившаяся на определенной территории республики в результате опасного природного или техногенного явления, аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, воздействия современных средств поражения, которые могут повлечь или повлекли человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

При этом ЧС бывают природного, техногенного, экологического, биолого-социального и конфликтного характеров.

Случай с проникновением коронавируса в нашу страну — это чрезвычайная ситуация биолого-социального характера.

Она означает, что источник чрезвычайной ситуации — инфекционная массовая заболеваемость людей.

Во время ЧС население имеет право:

на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

на бесплатное медицинское обслуживание и лечение при нахождении в зонах чрезвычайных ситуаций;

на использование имущества местных государственных администраций, органов местного самоуправления и организаций, предназначенного для выполнения мероприятий гражданской защиты;

вступать в состав добровольных (общественных) спасательных формирований;

быть информированным о риске, которому население может подвергнуться в определенных местах пребывания на территории Кыргызской Республики, и о мерах необходимой безопасности;

принимать участие в мероприятиях гражданской защиты.

При этом населению, принимающему непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в установленном порядке предоставляется право на получение компенсаций и льгот за работу в зонах чрезвычайных ситуаций. Порядок предоставления компенсаций и льгот населению устанавливает правительство.

Население во время ЧС обязано:

принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности в случае угрозы чрезвычайной ситуации;

соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности, не допускать нарушений, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

изучать способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой медицинской помощи, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

оказывать содействие органам государственной власти и организациям в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

информировать соответствующие органы управления гражданской защиты об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.