08:48
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Вузы сами будут решать вопросы об оплате контрактов студентов

Вузы сами будут принимать решение по возможным отсрочкам при оплате контракта. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Кыргызстана Нурлан Омуров.

По его словам, все студенты контрактной формы обучения имеют договоры со своими вузами. Поэтому они должны решать вопрос об оплате с ними.

«Со стороны Министерства образования мы можем только выработать рекомендации. Конечно, мы будем советовать решить этот вопрос на взаимовыгодных для вуза и студента условиях», — заключил Нурлан Омуров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147430/
просмотров: 2480
Версия для печати
Материалы по теме
Солистка группы «Город 312» не смогла вылететь из Бишкека. Трогательное видео
Коронавирус в Кыргызстане. ЦИК предлагает перенести сроки местных выборов
Коронавирус в Кыргызстане. Как встречают прибывших в аэропорту «Манас»
В Джалал-Абаде больницу, где находится обсервация, регулярно дезинфицируют
Коронавирус в Кыргызстане. Врачи в Бишкеке вынуждены клеить в маски прокладки
ЧС в Кыргызстане. Какие троллейбусные маршруты будут курсировать в Бишкеке
Медиков города Ош будут бесплатно возить до работы на микроавтобусах
В Боомском ущелье усилили контроль над проезжающими гражданами
В Караколе перекрыли дорогу к скотному рынку, милиция проводит рейды
Фото дня. Безлюдная площадь Ала-Тоо в праздник Нооруз
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Бизнес
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; работает в&nbsp;штатном режиме ОАО «Кыргызтелеком» работает в штатном режиме
22 марта, воскресенье
08:44
Солистка группы «Город 312» не смогла вылететь из Бишкека. Трогательное видео Солистка группы «Город 312» не смогла вылететь из Бишке...
08:33
Коронавирус в Кыргызстане. ЦИК предлагает перенести сроки местных выборов
08:20
Коронавирус в Кыргызстане. Как встречают прибывших в аэропорту «Манас»
08:11
В Джалал-Абаде больницу, где находится обсервация, регулярно дезинфицируют
07:47
Коронавирус в Кыргызстане. Врачи в Бишкеке вынуждены клеить в маски прокладки
21 марта, суббота
23:38
Медиков города Ош будут бесплатно возить до работы на микроавтобусах
22:15
В Боомском ущелье усилили контроль над проезжающими гражданами
22:14
В Караколе перекрыли дорогу к скотному рынку, милиция проводит рейды