Вузы сами будут решать вопросы об оплате контрактов студентов

Вузы сами будут принимать решение по возможным отсрочкам при оплате контракта. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Кыргызстана Нурлан Омуров.

По его словам, все студенты контрактной формы обучения имеют договоры со своими вузами. Поэтому они должны решать вопрос об оплате с ними.

«Со стороны Министерства образования мы можем только выработать рекомендации. Конечно, мы будем советовать решить этот вопрос на взаимовыгодных для вуза и студента условиях», — заключил Нурлан Омуров.