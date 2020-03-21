Летние каникулы для школьников передвигать не будут. Об этом на брифинге заявил заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

По его словам, ведомство разработало и внедряет модель организации учебного процесса в дистанционном режиме.

«Мы работаем над тем, чтобы не срывать сроки. Мы планируем завершить учебный процесс в срок», — сказал замминистра.

Напомним, что приказом МОиН установлены преждевременные каникулы с 16 марта до 8 апреля для общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности.