Учебные заведения могут завершить год в дистанционном режиме. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

Он напомнил, что во всех образовательных учреждениях объявлены каникулы до 8 апреля.

«Будет период продлен или нет, мы рассмотрели альтернативные варианты — учебный процесс будет организован в дистанционном режиме», — сказал Нурлан Омуров.

Он добавил, что в высших и среднепрофессиональных учебных заведениях дистанционное обучение уже более-менее внедрено.

«Что касается школьного, мы предусмотрели все варианты. В некоторых регионах интернет может быть не доступен. Поэтому разрабатываем телеуроки, которые будут транслироваться на канале «ЭлТР». Будет составлено единое расписание для всей страны, и по нему будет распределяться эфирное время», — подчеркнул замминистра.

По его словам, трансляцию видеоуроков начнут с 8 апреля. Кроме того, Минобразования планирует запустить на своем сайте единый портал, где будут размещены все электронные ресурсы с 1-го по 11-й класс.

«Там будут тесты, учебные материалы. Ученики смогут сначала посмотреть эфир, а далее подкрепить знания этими электронными ресурсами», — пояснил Нурлан Омуров.

Он добавил, что также на сайте будут размещены ресурсы, приложения для учителей, чтобы они могли держать обратную связь с учениками.