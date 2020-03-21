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Сюжет: Новый коронавирус

Самолеты будут летать в Бишкек и Ош по понедельникам, средам и пятницам

Три рейса, которым разрешены полеты в Кыргызстан, будут прилетать по понедельникам, средам и пятницам. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев.

По его словам, по распоряжению правительства от 19 марта 2020 года введено ограничение по всем регулярным авиарейсам. Ограничение не касается только грузовых и чартерных рейсов.

«По понедельникам компания «Аэрофлот» будет осуществлять рейс по маршруту Москва — Бишкек — Москва, по средам «Авиа траффик» — Москва — Ош — Москва и по пятницам «Сибирь» — Новосибирск — Бишкек — Новосибирск. Эти рейсы будут регулярными», — заключил Курманбек Акышев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147408/
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