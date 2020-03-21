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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Более 800 врачей прошли обучение

Более 800 врачей обучены вопросам профилактики, клиники и эпиднадзора COVID-19 (коронавирус). Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, с февраля 2020 года врачи и медицинские сестры из всех регионов республики прошли тренинги, в том числе и дистанционное обучение.

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«Более 130 медицинских специалистов ЦСМ, скорой помощи Бишкека, тренеры филиалов Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации и врачи-эпидемиологи проходят обучающие семинары при поддержке офиса ВОЗ и Фонда «Сорос», — отметили в штабе.

Уточняется, что после окончания обучения аналогичные тренинги пройдут уже на местах для специалистов каждого городского и районного ЦСМ и санитарно-эпидемиологического надзора.

В Кыргызстане выявили новые случаи коронавируса. Заболевание диагностировано у трех жительниц Ноокатского района. Ранее COVID-19 подтвердился у троих мужчин из Сузакского района, вернувшихся из Саудовской Аравии. Общее число заразившихся в республике — 12 человек. В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147373/
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