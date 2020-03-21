В Бишкеке задержаны двое парней, укравших четыре колеса от BMW

В Бишкеке задержали двоих парней, укравших колеса от авто на сумму 30 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.



По ее данным, житель столицы заявил, что в ночь с 6 на 7 марта неизвестные похитили четыре колеса от автомашины BMW, припаркованной возле многоэтажного дома в переулке Геологическом.



Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье «Кража» УК КР. В ходе поисковых и разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых 1999 и 1998 годов рождения.



«Подозреваемые добровольно выдали украденные колеса», — отметили в УВД района.