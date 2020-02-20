20:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в три раза

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 20 февраля в 19.30:

  • в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 3,03 раза: PM2.5 среднесуточный — 106 мкг/м³, на момент измерения — 94 мкг/м³;
  • в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 2,6 раза: PM2.5 среднесуточный — 91 мкг/м³, на момент измерения — 147 мкг/м³;
  • в 7-м микрорайоне. Уровень загрязнения превышен в 2,11 раза: PM2.5 среднесуточный — 74 мкг/м³, на момент измерения — 145 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 168 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 107 мкг/м³.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но 2 декабря они провели собственные замеры и признались — воздух в Бишкеке загрязнен, в том числе тяжелыми металлами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144274/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
О методах борьбы с загрязнением воздуха в Бишкеке
#БишкекСмог 2.0. Активисты провели акцию и потребовали конкретных мер от властей
Воздух в Бишкеке грязный из-за ненадлежащего управления городом
Точно назвать основной источник загрязнения воздуха в Бишкеке не может никто
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах, но дышать можно
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился после снегопада
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В «Востоке-5» уровень превышен в 2,5 раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 2,5 раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается повышенным
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Бизнес
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
20 февраля, четверг
20:31
Беспилотный шаттл Project Vector разработали инженеры Jaguar Land Rover Беспилотный шаттл Project Vector разработали инженеры J...
20:16
Кыргызстанка Айпери Медет кызы — серебряный призер чемпионата Азии по борьбе
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в три раза
19:47
Забавные и познавательные ролики о бюджете сняли активисты Кыргызстана
19:27
Пес не дал пробить штрафной и прервал футбольный матч в Турции