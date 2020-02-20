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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

По факту избиения ребенка в Беловодском интернате в Минсоцтруда создали комиссию

В Министерстве труда создана межведомственная комиссия по инциденту в Беловодском социальном стационарном учреждении. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что проведено внутреннее расследование. Члены комиссии обнаружили на теле ребенка синяки неизвестного происхождения. «К сотрудникам, работающим с данной группой, где воспитывался мальчик, за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей применены меры дисциплинарного взыскания, а также они распределены по другим группам», — говорится в сообщении.

В состав межведомственной комиссии вошли представители гражданского общества.

Напомним, читатель 24.kg рассказал, что сотрудники Беловодского психоневрологического интерната избивают воспитанников, а милиция бездействует. Позже ГУВД Чуйской области прокомментировало инцидент. По данным ведомства, 6 февраля 2020 года в отдел внутренних дел Московского района в устной форме обратилась мать ребенка. Гражданка сообщила, что в психоневрологическом доме-интернате села Беловодского, где воспитывается ее несовершеннолетний сын, она обнаружила у него телесные повреждения. В этой связи просила принять меры. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 65 «Побои» Кодекса о проступках.

Директор интерната сказала, что у ребенка могли появиться синяки из-за того, что он катался на горках, поскользнулся и съехал с лестницы. ОФ «Лига защиты прав ребенка» также взял на контроль этот случай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144264/
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