21 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-13.00 — проспект Чуй, 43/1, 45/1, 47/1, отрезки улиц Табышалиева, Рыскулова;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Жибек Жолу, Узгенской;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Тугелова, Шералиева, Аксы, Актан);
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Джунусалиева, Грибоедова;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Джунусалиева, Айни, переулков Сибирский, улицы Гастелло, Медерова, Чехова, переулок Ашхабадский;
- 10.00-17.00 — село Орто-Сай (улицы Балык Кумара, Иманалиева), улица Ибраимова, 108, 142;
- 13.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Акылбекова, Достоевского, Кишиневской, жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Торугарт, Ырыс, Шаты), «Алтын-Ордо» (улицы 0-я, 1-я).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Луговое (улица Алма-Атинская, 456- 635), Лебединовка (проспект Победы), Аламедин (улица Некрасова), Гроздь (центральная часть), Берлик (улица Новая), Таш-Добо (улицы Горького, Нарынская, Озгоруш, Кадыралиева), Кара-Жигач (улица Фрунзе), Озерное (улица Аульная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Лесное (улицы Восточная, Центральная), Сокулук (улица Фрунзе), поселок Северный (улица Матросова);
- 9.00-12.00 — село Новопавловка (улицы Заводская, Крупской, Гагарина, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, жилмассив «Поле чудес»);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Заводская, Иманкулова, Ак-Суу, Фрунзе), Беловодское (улицы Кургатова, Колхозная, часть улицы Фрунзе), Кыз-Моло (улица Школьная);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — село Малтабар, город Кара-Балта (улицы Токтогула, Целинная, Центральная);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Чкалова), Интернациональное (улицы 50 лет Октября, Интернациональная, Первомайская, переулок Лермонтова), Люксембург (улица Забайкальская);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Кум-Арык (улица Кумарыкская);
Чуйский РЭС
- 9.00-13.00 — села Промзона (улица Ибраимова), Чуй (улицы Октябрьская, Клубная);
- 13.00-16.00 — село Чуй (улицы Космонавтов, Бригадная, Клубная, Тихая).