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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Пострадавшая от издевательств мужа жительница Оша написала встречное заявление

В городе Ош женщина, которую муж заставил бежать за машиной, написала встречное заявление. Об этом 24.kg сообщили в Ошском городском суде.

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Уточняется, что сегодня постановлением суда подозреваемый в семейном насилии мужчина отпущен под домашний арест. При рассмотрении меры пресечения судья учел, что Ж.А. имеет постоянное место жительства, у него на иждивении трое несовершеннолетних детей.

«Мужчина работает таксистом и является единственным кормильцем в семье. Кроме того, в деле имеется встречное заявление от потерпевшей. Женщина указала, что СМИ опубликовали информацию без ее согласия. Потерпевшая сообщила, что с супругом помирилась и не имеет к нему претензий», — сообщили в суде.

Напомним, что в Оше мужчина взял жену за руку, сам ехал на автомобиле с открытым окном. Женщина сначала бежала за машиной, потом упала, и ее протащило несколько метров за автомобилем. Так муж наказал ее за то, что она задержалась в бане. Женщину с травмами госпитализировали. Позже подозреваемого задержали.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144252/
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