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Общество

Женщина играла на скрипке, пока врачи удаляли ей опухоль мозга

Женщина помогла хирургам Королевского колледжа в Лондоне оперировать саму себя: когда ей вырезали опухоль головного мозга, она играла на скрипке, чтобы врачи видели, какие участки при этом задействованы. Об этом сообщило Euronews.

Опухоль располагалась в опасной близости от зоны, отвечающей за мелкую моторику левой руки, пальцы которой скрипач перемещает по грифу. Любое отклонение могло необратимо сказаться на технике игры.

53-летняя Дагмар Тернер играет в симфоническом оркестре острова Уайт в Юго-Восточной Англии. Семь лет назад у нее обнаружили глиому.

Лучевая терапия не помогла, пришлось делать операцию, во время которой пациент должен бодрствовать. Так делают, когда опухоль локализована в зонах мозга, отвечающих за зрение, движение и другие важные функции. В случае с Дагмар Тернер врачи решили, что лучший вариант обратной связи для нее — игра на скрипке.

Женщину погрузили в медикаментозный сон и провели трепанацию черепа. А в середине операции привели в сознание под сильным обезболивающим и попросили поиграть на скрипке.

Операция прошла успешно. Дагмар Тернер уже дома и репетирует, надеясь в скором времени вернуться в оркестр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144230/
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