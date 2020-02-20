Точно назвать основной источник загрязнения воздуха в Бишкеке не может никто. Об этом на круглом столе в 24.kg сообщил заместитель руководителя аппарата правительства Кыргызстана Болот Жунусов.

По его словам, по данному поводу много разных мнений и споров.

В стране нет научного исследования и обоснования, под которым были бы подписи специалистов. Болот Жунусов

«Многие заключения умозрительны. Но если не знаешь причин, как бороться с их последствиями?» — отметил он.

Болот Жунусов напомнил, что в 2019 году правительство разработало программу по улучшению ситуации с загрязнением воздуха.

«Но она тоже во многом интуитивно сделана, не все в ней нравилось. Поэтому начали работать с экологическими, урбанистическими организациями. В январе правительственный план обновили. Он во многом совпал с предложениями общественных организаций. При премьер-министре есть неформальный совет с экоактивистами, у людей есть возможность говорить, высказывать мнение, обмениваться идеями. Создается координационный совет по вопросу загрязнения. Потому что смог — это очень разносторонняя проблема, и одному госоргану ее не решить», — отметил он.

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Болот Жунусов добавил, что одной из причин загрязнения, помимо технологических, является бедность населения.

«Хотя на этот фактор мало обращают внимания. Людям надо топить дома, они не могут выбрать электроэнергию, потому что дорого», — отметил он.

Кроме того, по его словам, население и чиновники пока не готовы менять экологическое поведение, отказаться от использования личных автомобилей или принимать решения, направленные на сохранение экологии, окружающей среды.

«Мы много говорим об экологии, проблемах окружающей среды. Но на деле это не самое главное. Взять, к примеру, закон о запрете на охоту. Его оппоненты в ЖК постоянно проигрывают», — сказал он.

Общественное давление в вопросе загрязнения воздуха сильно влияет на госорганы и правительство.

«В прошлом году коллеги из дипкорпуса рассказывали, что в Бишкеке не осталось очистителей, что три дипломата покинули зимой город из-за грязного воздуха. Это серьезные сигналы», — отметил он.

Болот Жунусов добавил, что изменение ситуации с качеством воздуха займет много времени.

«Надо понимать, что за год многие вещи сильно не изменятся. Это долгосрочная программа, она требует денег, изменения экологического поведения. Надо сотрудничать с бизнесом, экоорганизациями», — сказал он.

Болот Жунусов заключил, что недавно в правительстве состоялась встреча с миссией АБР. На ней стало известно, что через четыре-пять месяцев при их поддержке установят более 50 устройств по измерению качества воздуха.

В повестке — к осени создать единую систему мониторинга качества воздуха. Болот Жунусов

Кроме того, при поддержке АБР будет развиваться проект электрического транспорта, городской мобильности — организации дорожного движения и другие.