ГКНБ: Алмазбек Атамбаев находится под круглосуточным медицинским наблюдением

Алмазбек Атамбаев находится под круглосуточным медицинским наблюдением дежурных врачей медсанчасти СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

Уточняется, что состояние здоровья бывшего президента стабильное. «Никаких жалоб у подследственного нет. Если будут, то, разумеется, медики окажут неотложную помощь», — проинформировали в ГКНБ.

В пресс-центре ведомства также отметили, что Алмазбек Атамбаев от приема пищи не отказывается, его, как и всех содержащихся под арестом в СИЗО ГКНБ, кормят по расписанию. Он также регулярно получает посылки от родственников и близких.

Вчера сыновья Атамбаева — Сеид и Кадырбек сообщили в социальных сетях о критическом состоянии здоровья отца. Адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев также информировал о низком давлении у клиента. В ГКНБ опровергают эти данные, подчеркивая, что состояние подследственного в пределах нормы.

Защита просит пригласить независимых врачей и предоставить им результаты суточного мониторинга давления. Замир Жоошев сообщает, что адвокатам отказали в этом.