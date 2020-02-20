Число жертв коронавируса превысило 2,1 тысячи человек

На сегодня число людей, которые умерли от нового коронавируса в Китае, достигло 2 тысяч 126 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 75 тысяч 725 человек. За последние сутки количество подтвержденных случаев болезни выросло на 526.
От коронавируса излечились 16 тысяч 330 человек.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 62 тысячи 31 случай заражения, 2 тысячи 291 умершего и 10 тысяч 337 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.