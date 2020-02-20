Посольство Венгрии открылось в Бишкеке

В Бишкеке состоялась церемония открытия посольства Венгрии. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, в церемонии участвовал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

Выступая на открытии, глава МИД КР Чингиз Айдарбеков подчеркнул, что кыргызская сторона высоко ценит создание венгерской стороной дипломатического представительства в Кыргызстане.

«Уверен, что решение руководства Венгрии об открытии посольства сблизит наши народы и придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Венгрия является братской страной для Кыргызстана, наши страны связывают давние исторические и культурные связи. У наших народов много общего и родственного, что создает благоприятную базу для дальнейшего их углубления», — отметил Чингиз Айдарбеков.

Он также сообщил о запланированном в 2020 году официальном визите президента КР Сооронбая Жээнбекова в Венгрию.