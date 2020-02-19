Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента

Состояние бывшего президента Алмазбека Атамбаева критическое. Об этом на своих страницах в социальной сети Facebook написали его сыновья Сеид и Кадыр Атамбаевы.

Кадыр Атамбаев также опубликовал SMS адвоката Замира Жоошева, который сообщает, что у бывшего главы государства не все хорошо со здоровьем.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg сообщили, что состояние здоровья бывшего президента стабильное. За ним установлено круглосуточное медицинское наблюдение.

Напомним, что Алмазбеку Атамбаеву в рамках уголовного дела по событиям в Кой-Таше вменяют восемь статей УК КР: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию». Кроме того, Алмазбека Атамбаева обвиняют в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.