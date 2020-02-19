Дело энергетиков. Суд отказался зачитывать обвинение Мусажана Макелека

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов, обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ. Председательствует на процессе судья Ирина Воронцова.

Читайте по теме Дело энергетиков. Модернизация ТЭЦ не имеет отношения к аварии

Суд перешел к изучению материалов дела.

Адвокат бывшего премьер-министра Нурбек Токтакунов сообщил 24.kg, что в ходе судебного заседания он просил зачитать постановление о привлечении в качестве обвиняемого представителя китайской компании TBEA Мусажана Макелека. Юрист объяснил это тем, что дело иностранца напрямую касается обвинения фигурантов дела по модернизации ТЭЦ.

«Мой подзащитный Сапар Исаков обвиняется в предоставлении благ, выгод и преимуществ иностранной компании TBEA. В таком случае в этом деле должен фигурировать и непосредственно представитель этой фирмы. Гособвинение говорит, что его дело не имеет отношения к нашему, а суд утверждает, что Мусажан Макелек проходит обвиняемым по нему, но в его отношении дело выделено в отдельное производство», — сказал Нурбек Токтакунов.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.