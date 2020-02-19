20 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-11.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Тендик);
- 9.00-17.00 — улица Ибраимова, 108, 142, район БЧК, улицы Элебесова, Орозбекова, Щербакова;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Медерова, переулка Ала-Тоо, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Огуз-Ата, Кун, Алтын Казык, Ашар, Гагарина, Арабаева, Жетиген, Ай кочо, Омуракунова);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Гагарина);
- 9.30-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Ак-Тан);
- 10.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 7, жилмассив «Рухий-Мурас», улицы Фирсова, Абдрахманова;
- 11.30-14.00 — жилмассив «Колмо» (улица Республиканская);
- 12.00-19.00 — отрезки улицы Льва Толстого;
- 14.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Илим, Кенеш).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Кюнгей (улицы Сарыбагышева, Матраима, Масадык), Гроздь (улица Грозденская), Луговое (улица Алма-Атинская), Лебединовка (проспект Победы), Васильевка (улицы Юбилейная, Восточная), Аламедин (улицы Суворова, Полевая);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Кирова, Чапаева, Ворошилова, Ахунбаева, Димитрова, Железнодорожная, Манаса, Южная, Усупбаева, Деповская, Северная), Лесное (улицы Ат-Башинская, Восточная, Проектная, Центральная, Северная, Средняя), Гавриловка (улицы Фрунзе, Горького, Школьная), Сокулук (улицы Фрунзе, Ленинградская), Саз (улицы Бекбалаева, Набережная, Свободы, Ынтымак), Романовка (улицы Фрунзе, Набережная), Жыламыш (улица Байтору), Белек (улица Ленина), Манас (улица Дружбы), город Шопоков (улица Рабочая);
- 14.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Учительская, Корсаковых, Дмитрева, Ворошилова, Фрунзе, Северная, Молодежная, Пишпек, Ала-Арчинская, Деповская);
- 10.00-16.00 — село Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Южная, 13), Красный пахарь (улица Джангондиева), Петровка (улицы Водоемная, Искра, Центральная), Беловодское (улицы Фрунзе, Калинина, Колхозная, переулки Советский, Курчатова, Кирова);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — село Ново-Николаевка (улицы Молодежная, Автомобилистов, Школьная, Фрунзе, Первомайская, Московская, Кирова, Свердлова, Южная, Мира, Крупская), город Кара-Балта (улицы Бакыт, Токтогула, Федорова);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы Ломоносова, Кирова, Маркса, Толстого, Кирпичная, Ворошилова, Советская, Сакибаева, Пролетарская, Пионерская, Абдыш Чекирова, Морозова, Шапошникова, Колхозная, Спортивная, Московская, Киевская, Октябрьская, Панфилова, Южная), села Джерказар, Дружба, Нижний Норус.