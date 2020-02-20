Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 20 февраля солнечно. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День увеличился до 10 часов 46 минут.
Куда сходить
Культура
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставки;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Манасчи»;
- на площади Ала-Тоо пройдет выставка-акция #БишкекСмог;
- в Hyatt Regency Bishkek пройдут IV Международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий». Подробнее
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- первенство Кыргызстана среди молодежи по вольной борьбе.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- в районе, ограниченном улицами Московской, Токтогула, Логвиненко, Панфилова, улица Исанова, 98.
- 9.00-11.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Тендик);
- 9.00-17.00 — улица Ибраимова, 108, 142, район БЧК, улицы Элебесова, Орозбекова, Щербакова;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Медерова, переулка Ала-Тоо, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Огуз-Ата, Кун, Алтын Казык, Ашар, Гагарина, Арабаева, Жетиген, Ай кочо, Омуракунова);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Гагарина);
- 9.30-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Ак-Тан);
- 10.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 7, жилмассив «Рухий-Мурас», улицы Фирсова, Абдрахманова;
- 11.30-14.00 — жилмассив «Колмо» (улица Республиканская);
- 12.00-19.00 — отрезки улицы Льва Толстого;
- 14.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Илим, Кенеш).
У кого намечается той
Жусубали Торомаматов
Родился 20 февраля 1967 года в селе Ак-Тоок Ошской области. Директор Государственного агентства по управлению бюджетными кредитами.
Болотбек Тилек
Родился 20 февраля 1989 года в селе Ат-Баши.
Памятные даты
В Кыргызстане прошли парламентские выборы
Выборы депутатов Жогорку Кенеша второго созыва состоялись в 2000 году в два тура, первый тур — 20 февраля, второй тур — 12 марта.
Союз демократических сил, союз «Асаба», Партия экономического возрождения, Социал-демократическая партия и Партия единства стали крупнейшим блоком в парламенте.
Явка избирателей составила 64,4 процента.
Всемирный день социальной справедливости
Всемирный день социальной справедливости отмечается с 2009 года.
Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года и на которой провозглашены задачи социального развития современного общества.
По замыслу организаторов, дата должна способствовать искоренению нищеты, обеспечению людей полной занятостью и достойной работой, достижению равноправия мужчин и женщин, а также установлению социального благосостояния и социальной справедливости для всех. ООН считает стремление к социальной справедливости одной из своих главных миссий.
Люди, которые меняли мир
Родился генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов
Кыргызский советский работник органов госбезопасности генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов родился 20 февраля 1927 года в селе Кепер-Арык Московского района Чуйской области.
В органах госбезопасности с 1946 года.
В 1989–1991 годах был председателем КГБ Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва, народный депутат СССР. Личность легендарная для политической элиты Кыргызстана.
Родился поэт Орозбай Сулайманов
Родился 20 февраля 1928 года в селе Новороссийка Кеминского района Киргизской ССР. Известный кыргызский поэт, переводчик.
С 1956 по 1959 год был редактором издательства «Мектеп», с 1961 по 1970-й — редактором Фрунзенской телестудии, с 1973 года работал старшим редактором издательства «Кыргызстан».
Творческую биографию начал в 1950-е годы как поэт. Первый стихотворный сборник «Биз да Дуров болобуз» («Мы тоже будем Дуровцами») издан в 1960 году. Автор пяти поэтических сборников.
Перевел произведения Агнии Барто, Василия Жуковского, избранные стихи Ли Бо и других.
Умер в 1976 году.
Родился троеборец Сайбаттал Мурсалимов
Родился 20 февраля 1930 года в городе Фрунзе. Серебряный призер чемпионата СССР, призер Олимпийских игр, чемпион Европы и СССР в командном зачете.
Сайбаттал Мурсалимов входил в состав сборной команды СССР, был участником Олимпийских игр в Риме 1960 года, где завоевал 5-е место. На Олимпийских играх в Токио в 1964-м он вошел в десятку лучших конников планеты.
Долгое время был старшим тренером в Республиканской спортивной детской юношеской школе олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью.
За годы своей работы Сайбаттал Мурсалимов подготовил 12 мастеров спорта международного класса, более 70 мастеров спорта СССР и Кыргызской Республики и многих кандидатов в мастера спорта и разрядников, среди которых и серебряный призер Олимпийских игр — Александр Блинов.
Сайбаттал Мурсалимов внес неоценимый вклад в развитие конного спорта в Кыргызской Республике.
Умер 20 июля 2014 года.
Родился Андрей Велько
Андрей Велько родился 20 февраля 1974 года в поселке Джаны-Джер Киргизской ССР.
После окончания военного училища проходил службу в должности командира разведывательного взвода 76-й воздушно-десантной дивизии. В 1998-м перешел на службу в группу «Вымпел». Неоднократно участвовал в специальных операциях, в том числе в освобождении заложников в Театральном центре на Дубровке. Награжден медалью Суворова и двумя медалями «За отвагу».
Погиб при освобождении заложников во время теракта в Беслане в 2004 году.
Посмертно удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей.
В селе Джаны-Джер, где он родился и учился, в его честь открыли мемориальную доску.