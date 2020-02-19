20:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева

Дело Зилалиева. Учредители ОсОО «Арт трейд» заявили, что не знакомы с обвиняемым

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Двое из учредителей ОсОО «Арт трейд» Артем Привалов и Алишер Саламов сказали суду, что не знакомы с обвиняемым Дуйшенбеком Зилалиевым и никогда не получали от него денег. Помимо них, свидетелем по делу проходит и директор компании Тимур Асанкулов, который также заявил, что никогда не видел обвиняемого.

Читайте по теме
Дело Зилалиева. Свидетель рассказала, сколько денег изъяли из ячейки

«Прибыли от компании практически не было, одни только расходы. Заработную плату лично мне давал Артем Привалов. Раз в полгода я писал пояснительную записку учредителям о проделанной работе, там они уже продумывали следующие шаги. Говорить о том, что наша компания богатая, я думаю не стоит. У нас нет специализированной техники, все разведывательные работы ведутся вручную с участием местного населения Чон-Алайского района Ошской области. В прошлом году мы продлили лицензию на геолого-разведывательные работы», — сказал Тимур Асанкулов.

Дуйшенбек Зилалиев попросил суд учесть тот момент, что в 2019 году он уже был взят под стражу и оказывать помощь с продлением лицензии не мог.

Следующее судебное заседание назначено на 26 февраля.

Напомним, что в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у бывшего вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает. Позже госкомитет распространил информацию о том, что в отношении супруги Дуйшенбека Зилалиева возбуждено уголовное дело в Латвии по факту незаконного отмывания денег в банке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144125/
просмотров: 1459
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Зилалиева. Свидетель рассказала, сколько денег изъяли из ячейки
Дело Зилалиева. Бывшего вице-премьера оставили под стражей до апреля
Дело Зилалиева. Снять арест с имущества родственников просит адвокат
Дело Зилалиева. Офис экс-вице-премьера принадлежит его родственникам
Дело Зилалиева. В суде допросили иностранного бизнесмена без переводчика
Дуйшенбека Зилалиева обвиняют в сговоре с Атамбаевым при выдаче лицензии
Суд по делу Дуйшенбека Зилалиева начнется заново. Сменился председательствующий
Адвокат утверждает, что Дуйшенбек Зилалиев разбогател после отставки
Дуйшенбек Зилалиев не давал свидетельских показаний против Алмазбека Атамбаева
Дело Зизалиева. Экс-вице-премьер никогда не видел бизнесмена Субихи Пархати
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Бизнес
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
20 февраля, четверг
20:31
Беспилотный шаттл Project Vector разработали инженеры Jaguar Land Rover Беспилотный шаттл Project Vector разработали инженеры J...
20:16
Кыргызстанка Айпери Медет кызы — серебряный призер чемпионата Азии по борьбе
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в три раза
19:47
Забавные и познавательные ролики о бюджете сняли активисты Кыргызстана
19:27
Пес не дал пробить штрафной и прервал футбольный матч в Турции