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Общество

Плохо боретесь с ОПГ. Глава МВД раскритиковал работу южных подразделений милиции

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев провел совещание с участием руководителей территориальных подразделений ОВД южных регионов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По ее данным, работа руководителей подразделений УВД города Оша, а также Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей подверглась жесткой критике. Министр указал на ряд недостатков.

Глава ведомства акцентировал внимание на том, что в последнее время поступают тревожные обращения в связи криминогенной ситуацией, происходящими криминальными происшествиями в южном регионе, вызывающими общественный резонанс.

«Подразделения УВД Оша, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей должны принимать конкретные меры по профилактике преступности, обеспечению общественного порядка, защите прав граждан, противодействию организованной преступности. Каждое заявление нужно
регистрировать в ЕРПП и проводить качественное расследование. Из-за того, что заявления граждан не рассмотрены, они вынуждены обращаться в вышестоящие инстанции. Какова тогда функция территориальных органов милиции?» — возмутился Кашкар Джунушалиев.

Министр отметил, что, если граждан запугивают члены ОПГ, нужно незамедлительно принимать меры в соответствии с законом.

«Вы кого ждете? Кем бы они ни были, необходимо принимать самые жесткие меры. Преступники и подозреваемые не должны свободно разгуливать, разыскиваемых лиц надо задерживать и привлекать к ответственности», — сказал Кашкар Джунушалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144120/
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