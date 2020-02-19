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Общество

Япония готова предоставить кыргызстанцам рабочие места в сфере туризма

Госслужба миграции Кыргызстана подписала соглашение о трудоустройстве с консалтинговой компанией Relationship CO., Ltd (Япония). Об этом 24.kg сообщил заместитель директора информационно-консультационного центра ГСМ Алмаз Алыбаев.

По его словам, правительство Японии объявило об открытии 300 тысяч квот для иностранной рабочей силы.

«В Японии есть нужда в рабочих. Мы подписали соглашение с консалтинговой компанией, которая занимается привлечением сотрудников из-за рубежа. Они будут трудоустраивать наших соотечественников в сферу туризма. Есть пока вопросы по получению визы, но эти и другие вопросы мы решим в скором времени», — сообщил Алмаз Алыбаев.

Он отметил, что до этого на работу в Японию направляла только одна частная компания. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144118/
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