Дело энергетиков. Модернизация ТЭЦ не имеет отношения к аварии

Бишкекский городской суд продолжает рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов обвиняемых по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ. Председательствует на процессе судья Ирина Воронцова.

Суд перешел к изучению материалов дела. Член судебной коллегии по уголовным делам горсуда Нурлан Кожомбердиев зачитал показания представителя китайской компании ТВЕА Мусажана Макелека.

Мусажан Макелек начиная с 2004 года работал в ТВЕА. Он рассказал следователям, как происходил отбор компании для проекта по модернизации ТЭЦ.

«В июле 2018-го сдали в эксплуатацию два блока и начали строить новый химический цех. Решение о демонтаже старого оборудования принималось совместно с главным инженером и директором ТЭЦ. По нашему мнению, версия о нехватке химобессоленной воды не соответствует действительности. С 25 по 26 января 2018 года запустить новые блоки не смогли из-за отсутствия газа», — дал показания Мусажан Макелек.

Он добавил, что старая станция может проработать какое-то время, но она в плохом состоянии и необходимо было хорошо подготовиться к зиме. «Если построить новый химцех, то он будет обеспечивать только третий и четвертый блоки, а проблема в старой части станции останется. К аварии модернизация ТЭЦ не имеет никакого отношения. Мы при первой возможности при поступлении газа сразу запустили блок № 3», — сказал Мусажан Макелек.

По его словам, изначально вопрос о строительстве нового цеха не ставился, так как, по расчетам ТЭЦ, было достаточно химцеха в старой части.

Напомним, что бывший премьер-министр Сапар Исаков получил 15 лет лишения свободы. Разные сроки получили экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывшие премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и глава ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов. Экс-руководитель группы по модернизации ТЭЦ Темирлан Бримкулов и коммерческий директор «Электрических станций» Жолдошбек Назаров освобождены в зале суда. Бывшие министры финансов и энергетики Ольга Лаврова и Осмонбек Артыкбаев должны выплатить штрафы.