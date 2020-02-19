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Общество

На установку пандусов в школах и детсадах Бишкека выделили 4,47 миллиона сомов

В 2020 году управление капитального строительства мэрии Бишкека установит пандусы в школах и детских садах столицы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, они появятся у входов к 51 школе и 37 детским садикам.

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На установку из городского бюджета выделят 4 миллиона 474 тысячи 100 сомов.

В Первомайском районе новые пандусы появятся в 21 школе, Ленинском — в 12, Свердловском — в 16 школах и двух детских садиках, Октябрьском районе — в 35 детсадах.

В мэрии отметили, что титульный список строек в образовательных организациях на 2020 год сформирован по заявке управления образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144089/
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