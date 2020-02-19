Завышенный счет за электроэнергию. Абонента обязали оплатить сумму полностью

Житель Сокулукского района, у которого за январь начислено почти 4 тысячи сомов за электроэнергию, в течение дня обязался оплатить сумму, указанную в счет-извещении. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ОАО «Северэлектро».

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По данным компании, 18 февраля начальник службы сбыта Сокулукского района встретился с жителем села Романовка, который был не согласен с выставленным счетом на оплату потребленной электроэнергии.

«Согласно выписанному счету-извещению, абонент за январь потребил 2 тысячи 306 киловатт-часов, что соответствует показаниям прибора учета. Для проведения проверки работы счетчика инспектор службы сбыта выехал по адресу проживания абонента. Результаты проверки показали, что трехфазный прибор учета, установленный в доме, работает исправно, о чем и указано в акте, составленном в присутствии заявителя. Абонент подтвердил и в течение дня обязался оплатить по счету», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что о беспределе со стороны районных электрических сетей (РЭС) заявил житель Сокулукского района. Счет за электроэнергию в январе составил почти 4 тысячи сомов, несмотря на то, что абонент отапливает дом углем.