Россия ввела полный запрет на въезд для граждан Китая из-за коронавируса

Правительство России ввело временный запрет на въезд для граждан Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По данным СМИ, ограничение начнет действовать с 20 февраля для всех граждан КНР, в том числе студентов, туристов и предпринимателей. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«С 00.00 по местному времени 20 февраля временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию РФ в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будут временно приостановлены прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешения на привлечение и использование иностранных работников и разрешения на работу указанным гражданам, находящимся за пределами РФ. С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ будут приостановлены гражданам КНР в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эти ограничения не коснутся транзитных пассажиров.

По последним данным, на сегодня число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 75 тысяч 199 человек. От болезни излечились 14 тысяч 532 человека. Умерли 2 тысячи 10 человек.