Около 90 уголовных дел возбудили в связи с беспорядками на юге Казахстана

Около 90 уголовных дел по разным эпизодам возбудили в рамках расследования событий в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана, где 7 февраля произошли массовые беспорядки. Об этом сообщил «Интерфакс».

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана заявила, что в суд направили дело о применении насилия против сотрудников полиции в Кордайском районе Жамбылской области.

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По данным ведомства, 7 февраля в ходе патрулирования в селе Сартобе Кордайского района сотрудники дорожной полиции остановили машину Honda Odessey, которой управлял гражданин Л.Воингуй. Из-за отсутствия документов на авто водителю предложили проехать в отдел полиции. Однако он не подчинился требованиям сотрудников, поехал к себе домой, где «вместе со своими двумя братьями применил насилие к полицейским», говорится в пресс-релизе.

«Трое обвиняемых полностью признали вину и с санкции следственного суда их арестовали», — сообщили в ГП РК.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла массовая драка между местными жителями, начались беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр. По последним данным, 11 человек погибли, 185 пострадали, сожжены или разрушены несколько десятков домов, магазинов, автомашин. С 8 февраля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

По официальным данным, спасаясь от беспорядков, из Казахстана в Кыргызстан перешли около 24 тысяч человек. В основном женщины, дети и старики. Позже большинство из них вернулись назад.