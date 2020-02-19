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Общество

От модельного агентства до СИЗО-1. Что известно о блогере Элмире Сыдымане

Сегодня 22-летнего блогера Элмира Сыдымана (Sydyman) водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. Такое решение принял Октябрьский районный суд.

Ему вменяется статья «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

из Instagram/Sydyman
Фото из Instagram/Sydyman. Блогер Элмир Сыдыман

Из открытых источников известно, что Элмир Сыдыман родился в Нарыне. До того, как он стал популярным в социальной сети Instagram, снимался в небольших эпизодах фильмов, работал в видеостудии оператором, один месяц состоял в модельном агентстве.

«Он был очень скромным парнем, никогда не позволял себе лишнего. Элмир стал раскручивать себя после того, как выиграл $1 тысячу, сняв рекламный ролик для одной из компаний по производству снэков», — сказали 24.kg в модельном агентстве, которое посещал блогер.

На Instagram-аккаунт Элмира Сыдымана подписаны более 250 тысяч человек. Блогер не раз заявлял, что хорошо зарабатывает на рекламе и материально помогает матери.

Проанализировав его аккаунт, можно заметить, что практически все публикации носят исключительно развлекательный характер. Блогер стал набирать популярность в 2019 году, когда начал выходить в совместные прямые эфиры со своими подписчиками. Он дает определенные задания гостю эфира, который должен их выполнить.

Внимание правоохранительных органов привлекло видео, в котором Элмир Сыдыман сравнивает нецензурные слова жителей Оша, Нарына, Таласа и Иссык-Куля, оставляющих комментарии под его публикациями.

«Таласские или нарынские напишут мат так, что обидно становится, а ошские такие странные слова пишут, что не хочется с ними общаться», — отметил блогер.

4 февраля 2020-го на своем YouTube-канале Элмир Сыдыман разместил видео, в котором просит прощения у тех, кто оскорбился и неправильно понял его высказывания.

«Последний эфир разлетелся по всему кыргызстанскому интернету. В эфире я обращался только к своим «хейтерам», я никак не хотел задеть ваши чувства и быть трайбалистом», — обращается блогер к кыргызстанцам.

По словам медиапредставителя Акмата Алагушева, в высказываниях блогера нет никакого разжигания. «Если вы послушаете его, он говорит о том, кто «правильнее» матерится под его постами. Это полная глупость. Это как если бы он сравнивал тех, кто дальше всех плюнет, и считал неудачниками тех, кто этого делать не умеет. Или это сарказм, ирония, что также не запрещено», — сказал он.

Это не первый случай в Кыргызстане, когда блогеров и пользователей соцсетей привлекают к ответственности за их высказывания и публикации. За комментарий в Facebook на днях привлечен к ответственности Тимур Болчуров. В отношении него начато досудебное производство по статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Под одной из публикаций о трагических событиях в селе Масанчи Кордайского района Казахстана Тимур Болчуров написал «резать их, как баранов» в отношении представителей национальных меньшинств.

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Стало известно, за какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG

В декабре 2019 года благодаря резонансу в обществе под домашний арест отпустили другого блогера — администратора страницы «БеспределKG» в соцсети Facebook Афтандила Жоробекова. Ему также предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Хотя из обвинительного акта ГКНБ стало очевидно, что Жоробекова привлекают за критику власти. Медиаэксперты тогда тоже заявляли о беззаконии. Следствие еще не окончено.

Резонансным стало и дело преподавателя КГУСТА Темира Болотбека за его высказывание: под публикацией журналиста Дины Масловой он предложил «фанатам совка свалить в Рашку». Расследование и суд длились почти полтора года, в октябре 2019-го Верховный суд окончательно оправдал его.

Ранее дизайнера Никиту Тарасенко в качестве свидетеля не раз вызывали на допросы в ГКНБ. Причиной этому стал мем про прогулку президента Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля, а также, как предполагал дизайнер, коллаж, названный им «Ошская ОПГ — 2018».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144076/
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