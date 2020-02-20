20:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Проект детальной планировки разработали в соответствии с запросами строителей

Директор Градостроительного проектного института (ГПИ) при Госстрое Жыргылбек Асаналиев ответил 24.kg на основные вопросы, тревожащие горожан из-за принятия Проекта детальной планировки центральной части Бишкека.

А их, напомним, немало. В первую очередь люди опасаются, что, создав законные механизмы изъятия (выкупа) частной собственности с участием государственного посредника, власти смогут под видом общественной нужды на основе ПДП сносить дома в центре столицы.

Первую часть интервью о Проекте детальной планировки и не повторит ли он реновацию в Москве, можно прочитать здесь.

— Мы уже касались этого вопроса, но я хочу его повторить и получить более четкий ответ. Возникает вопрос неприкосновенности права частной собственности. Мировой опыт говорит о ее сохранении, когда дороги строят в обход частной территории, если собственник не согласен ее продать. Наши власти, и на уровне города, и на уровне правительства, говорят, что хотят проложить дороги, но им мешают дома, нужен механизм для изъятия (выкупа). Хотят поставить государственного посредника в рыночные отношения, зачем, непонятно. Почему у нас нет неприкосновенности частной собственности?

— Она есть. Это такой больной вопрос, мы его поднимаем с 2003 года. Съездили в другие страны, посмотрели, как разрабатывали положение о сносе старых строений, с тех пор предлагаем разработать такой закон. В свое время партия «Ата Мекен» инициировала...

— Это было первое посягательство на частную собственность...

Читайте по теме
Застройка.kg. Новый «золотой квадрат» Бишкека

— Нет, вы до сих пор не поняли замысла. Мы с их разработчиками встречались, обсуждали. Они хотели разработать документ, чтобы людей, используя государственные рычаги, не выселяли, чтобы законно все делалось. Я тогда работал в Бишкекглавархитектуре. Приходили несколько человек, я с удовольствием тогда ранние прикидки передал, они спросили, что дальше делать, я сказал, что надо с народом обсудить. Бедные они, как выпустили, общественные организации натравили народ.

— Что произошло тогда, мы знаем. Давайте вернемся к нынешней ситуации.

— Недавно приняли стратегию строительной отрасли. Мы специально включили один вопрос — изъятие земельных участков.

— Это посягательство на частную собственность, нет?

Читайте по теме
Строительное лобби. Кто и какие преференции просит у мэра Бишкека

— Подождите, мы про частную собственность вообще не говорим. Почему мы это специально включили? Потому что, когда говоришь о реализации градостроительной документации, Генплана или ПДП, никто не реагирует. Когда слово «изъятие» написали, все сразу встали. Вопрос поднимался, и правительство, уже понимая, говорит, давайте положение разработаем.

— Вы разрабатываете положение об изъятии. А это посягательство на частную собственность!

— Нет. Изъятие для государственной нужды прописано в Земельном кодексе. Там указано, как надо изымать. Здесь взаимоотношения инвесторов с частными собственниками именно.

— А почему государство вмешивается, это рыночные отношения?

— Когда государственные нужды, пусть государство решает этот вопрос.

— В Земельном кодексе все прописано, зачем придумывать велосипед?

Читайте по теме
Лобби? Учесть интересы бизнеса при детальной планировке призвал Азиз Суракматов

— Нет, никто не будет придумывать велосипед. Давайте мы дадим возможность разработчикам. Пусть на обсуждение вынесут, тогда выскажем свое недовольство, там будут работать не градостроители, не чиновники, не госслужбы, а юристы. Давайте подождем. Потому что только в Кыргызстане этого нет. В Таджикистане есть. Ну Таджикистан ладно, тоталитарная страна, плохой пример. В Казахстане есть такое положение.

— Положение о чем?

— О сносе ветхих зданий.

— Что считается ветхим — 80 процентов износа конструкции, верно?

— Даже если 50 процентов износа, вы будете спокойно жить в таком здании? У нас каждый год шкала землетрясений потихоньку поднимается.

— Тем не менее город дает разрешение на строительство возле разлома...

— Возле разлома с соответствующими спецтехусловиями дают разрешение. Я не знаю, выдерживают или нет эти требования, но они там капитальные. Именно для такого разлома. Разлом только у нас? Весь земной шар опоясан.

— Почему ветхие строения привлекают только в центре города, где земля для застройки непомерно дорогая? Давайте возьмем, к примеру, дома по улице Интергельпо, это тоже город, но никому та часть не интересна и никто ПДП для нее не разрабатывает...

— Это же рынок. Все хотят строить в центре.

— Вы ПДП для кого разрабатывали — для строителей и бизнеса?

— Нет, зря вы так говорите. ПДП, я думаю, будет в дальнейшем разрабатываться, где больше заинтересованы построить. Надо же поле подготовить, как дальше действовать.

— Так земли свободной в центре нет.

— Нет. Мы без конца говорим про рыночные отношения. Если 10-15 человек вышли и говорят, что ничего не хотят, будут жить, лишь бы их не трогали, это неправда. Все ждут, когда придет выгодный инвестор, а они продадут, чтобы выехать.

— Эти отношения сейчас существуют, зачем в них пытается влезть государство? В этом весь вопрос.

— Государство не лезет. Когда лезли?

— Госстрой разрабатывает механизм изъятия (выкупа) на общественные и государственные нужды...

— Пока еще не разработали. Может, это сто процентов будет удовлетворять просьбам жителей. Именно сто процентов.

— Уже не удовлетворяет: там есть оговорка, что будут комиссионно оценивать земельный участок. Якобы независимая комиссия, лицензировать которую будет государство. Но как она может быть независимой в таком случае?

— Это опять юридические вопросы, на которые должны отвечать юристы. Государство не будет без конца изымать под свои нужды. Если появится необходимость, я думаю по опыту, комиссия рассмотрит, определит среднюю стоимость, а потом частник скажет.

— Почему какая-то комиссия будет рассматривать стоимость, если есть рыночные отношения?

— Давайте против государства не будем. Среднюю стоимость определяют, я предполагаю, дальше диктует частник.

— Когда частник не согласится с оценкой комиссии и скажет, что его участок стоит в два раза дороже, на него подадут в суд и обяжут выехать, взять в два раза меньше?

Читайте по теме
Возле Ореховой рощи снова хотят построить многоэтажку

— Давайте я приведу пример. Один из первых. Когда хотели построить дорогу по улице Кулиева, один угловой дом отказался. Всех снесли, он остался. Мэрия два-три раза до Верховного суда доходила и подчистую проигрывала. Суд однозначно говорил, что есть конституционные права, Земельный кодекс, они много времени даже не тратили. Я знаю еще несколько таких случаев. Ни разу еще не было в моей практике, чтобы выигрывали государственные службы и изымали недвижимость.

— Горожанам нечего опасаться с принятием ПДП?

— Я однозначно знаю: тот, кто будет участвовать в разработке изъятия земельных участков для строительства, пока вопрос о правах граждан не будет решен, против них никто не пойдет. Это мой опыт. Я знаю, и я за это.

— То есть вы за неприкосновенность права частной собственности?

— Да, однозначно!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143984/
просмотров: 1258
Версия для печати
Материалы по теме
Повторит ли Проект детальной планировки реновацию в Москве, рассказали в ГПИ
Мэрия так и не получила ответ, почему Проект детальной планировки засекречен
Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в центре Бишкека не будут
Мэрия хотела самостоятельно изымать земли у бишкекчан. Первая попытка не прошла
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
Зачем Бишкеку Правила застройки и землепользования и что в них смущает
План детальной планировки города или план захвата частной собственности?
Бишкекглавархитектура: Все замечания общественности при обсуждении ПДП учли
Проект детальной планировки не прошел экологическую экспертизу
Проект детальной планировки можно рассекретить. Но город пока не торопится
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Бизнес
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
20 февраля, четверг
20:31
Беспилотный шаттл Project Vector разработали инженеры Jaguar Land Rover Беспилотный шаттл Project Vector разработали инженеры J...
20:16
Кыргызстанка Айпери Медет кызы — серебряный призер чемпионата Азии по борьбе
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в три раза
19:47
Забавные и познавательные ролики о бюджете сняли активисты Кыргызстана
19:27
Пес не дал пробить штрафной и прервал футбольный матч в Турции