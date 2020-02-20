Проект детальной планировки разработали в соответствии с запросами строителей

Директор Градостроительного проектного института (ГПИ) при Госстрое Жыргылбек Асаналиев ответил 24.kg на основные вопросы, тревожащие горожан из-за принятия Проекта детальной планировки центральной части Бишкека.

А их, напомним, немало. В первую очередь люди опасаются, что, создав законные механизмы изъятия (выкупа) частной собственности с участием государственного посредника, власти смогут под видом общественной нужды на основе ПДП сносить дома в центре столицы.

Первую часть интервью о Проекте детальной планировки и не повторит ли он реновацию в Москве, можно прочитать здесь.

— Мы уже касались этого вопроса, но я хочу его повторить и получить более четкий ответ. Возникает вопрос неприкосновенности права частной собственности. Мировой опыт говорит о ее сохранении, когда дороги строят в обход частной территории, если собственник не согласен ее продать. Наши власти, и на уровне города, и на уровне правительства, говорят, что хотят проложить дороги, но им мешают дома, нужен механизм для изъятия (выкупа). Хотят поставить государственного посредника в рыночные отношения, зачем, непонятно. Почему у нас нет неприкосновенности частной собственности?

— Она есть. Это такой больной вопрос, мы его поднимаем с 2003 года. Съездили в другие страны, посмотрели, как разрабатывали положение о сносе старых строений, с тех пор предлагаем разработать такой закон. В свое время партия «Ата Мекен» инициировала...

— Это было первое посягательство на частную собственность...

— Нет, вы до сих пор не поняли замысла. Мы с их разработчиками встречались, обсуждали. Они хотели разработать документ, чтобы людей, используя государственные рычаги, не выселяли, чтобы законно все делалось. Я тогда работал в Бишкекглавархитектуре. Приходили несколько человек, я с удовольствием тогда ранние прикидки передал, они спросили, что дальше делать, я сказал, что надо с народом обсудить. Бедные они, как выпустили, общественные организации натравили народ.

— Что произошло тогда, мы знаем. Давайте вернемся к нынешней ситуации.

— Недавно приняли стратегию строительной отрасли. Мы специально включили один вопрос — изъятие земельных участков.

— Это посягательство на частную собственность, нет?

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— Подождите, мы про частную собственность вообще не говорим. Почему мы это специально включили? Потому что, когда говоришь о реализации градостроительной документации, Генплана или ПДП, никто не реагирует. Когда слово «изъятие» написали, все сразу встали. Вопрос поднимался, и правительство, уже понимая, говорит, давайте положение разработаем.

— Вы разрабатываете положение об изъятии. А это посягательство на частную собственность!

— Нет. Изъятие для государственной нужды прописано в Земельном кодексе. Там указано, как надо изымать. Здесь взаимоотношения инвесторов с частными собственниками именно.

— А почему государство вмешивается, это рыночные отношения?

— Когда государственные нужды, пусть государство решает этот вопрос.

— В Земельном кодексе все прописано, зачем придумывать велосипед?

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— Нет, никто не будет придумывать велосипед. Давайте мы дадим возможность разработчикам. Пусть на обсуждение вынесут, тогда выскажем свое недовольство, там будут работать не градостроители, не чиновники, не госслужбы, а юристы. Давайте подождем. Потому что только в Кыргызстане этого нет. В Таджикистане есть. Ну Таджикистан ладно, тоталитарная страна, плохой пример. В Казахстане есть такое положение.

— Положение о чем?

— О сносе ветхих зданий.

— Что считается ветхим — 80 процентов износа конструкции, верно?

— Даже если 50 процентов износа, вы будете спокойно жить в таком здании? У нас каждый год шкала землетрясений потихоньку поднимается.

— Тем не менее город дает разрешение на строительство возле разлома...

— Возле разлома с соответствующими спецтехусловиями дают разрешение. Я не знаю, выдерживают или нет эти требования, но они там капитальные. Именно для такого разлома. Разлом только у нас? Весь земной шар опоясан.

— Почему ветхие строения привлекают только в центре города, где земля для застройки непомерно дорогая? Давайте возьмем, к примеру, дома по улице Интергельпо, это тоже город, но никому та часть не интересна и никто ПДП для нее не разрабатывает...

— Это же рынок. Все хотят строить в центре.

— Вы ПДП для кого разрабатывали — для строителей и бизнеса?

— Нет, зря вы так говорите. ПДП, я думаю, будет в дальнейшем разрабатываться, где больше заинтересованы построить. Надо же поле подготовить, как дальше действовать.

— Так земли свободной в центре нет.

— Нет. Мы без конца говорим про рыночные отношения. Если 10-15 человек вышли и говорят, что ничего не хотят, будут жить, лишь бы их не трогали, это неправда. Все ждут, когда придет выгодный инвестор, а они продадут, чтобы выехать.

— Эти отношения сейчас существуют, зачем в них пытается влезть государство? В этом весь вопрос.

— Государство не лезет. Когда лезли?

— Госстрой разрабатывает механизм изъятия (выкупа) на общественные и государственные нужды...

— Пока еще не разработали. Может, это сто процентов будет удовлетворять просьбам жителей. Именно сто процентов.

— Уже не удовлетворяет: там есть оговорка, что будут комиссионно оценивать земельный участок. Якобы независимая комиссия, лицензировать которую будет государство. Но как она может быть независимой в таком случае?

— Это опять юридические вопросы, на которые должны отвечать юристы. Государство не будет без конца изымать под свои нужды. Если появится необходимость, я думаю по опыту, комиссия рассмотрит, определит среднюю стоимость, а потом частник скажет.

— Почему какая-то комиссия будет рассматривать стоимость, если есть рыночные отношения?

— Давайте против государства не будем. Среднюю стоимость определяют, я предполагаю, дальше диктует частник.

— Когда частник не согласится с оценкой комиссии и скажет, что его участок стоит в два раза дороже, на него подадут в суд и обяжут выехать, взять в два раза меньше?

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— Давайте я приведу пример. Один из первых. Когда хотели построить дорогу по улице Кулиева, один угловой дом отказался. Всех снесли, он остался. Мэрия два-три раза до Верховного суда доходила и подчистую проигрывала. Суд однозначно говорил, что есть конституционные права, Земельный кодекс, они много времени даже не тратили. Я знаю еще несколько таких случаев. Ни разу еще не было в моей практике, чтобы выигрывали государственные службы и изымали недвижимость.

— Горожанам нечего опасаться с принятием ПДП?

— Я однозначно знаю: тот, кто будет участвовать в разработке изъятия земельных участков для строительства, пока вопрос о правах граждан не будет решен, против них никто не пойдет. Это мой опыт. Я знаю, и я за это.

— То есть вы за неприкосновенность права частной собственности?

— Да, однозначно!