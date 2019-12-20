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Общество

Студентка из Оша стала королевой международного бала «Один мир — одна жизнь»

Студентку Ошского государственного университета Каныкей Мамасеитову избрали королевой международного молодежного бала, который прошел в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом 24.kg сообщила обладательница титула.

«Международный бал «Один мир — одна жизнь» организован в благотворительных целях. В рамках акции оказали помощь малоимущим семьям», — уточнила победительница.

По словам Каныкей Мамасеитовой, мероприятие состоялось в три этапа: показ национальной одежды, молодежный форум и бал. Участвовали около 100 дебютантов, которые приехали из разных стран — Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Нигерии, Индонезии, Китая, Украины, Венесуэлы.

Королем бала стал дебютант из Венесуэлы.

СМИ Казахстана отмечают, что бал — одно из итоговых мероприятий Года молодежи. «Среди участников есть специалисты из различных отраслей. Это врачи, учителя и госслужащие, журналисты и режиссеры, работники производства и другие», — подчеркнули организаторы.
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