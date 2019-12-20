10:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

С января 2020 года пункт пропуска «Кордай» закроется

Казахстан с января 2020 года приостановит работу контрольно-пропускного пункта «Ак-Жол» — «Кордай». Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

По ее данным, на пропускном пункте «Кордай» Казахстана состоялась встреча депутатов Жогорку Кенеша во главе с заместителем спикера Мирланом Бакировым с депутатами парламента Казахстана во главе с заместителем председателя Владимиром Божко.

Казахская сторона с января будущего года планирует приступить к повторной реконструкции пункта пропуска «Ак-Жол» — «Кордай».

«Будет прекращен пропуск граждан. Реконструкция пункта пропуска «Кордай» начнется в 2020 году, это создаст неудобства для двух сторон. Но я надеюсь, что граждане наших стран с пониманием воспримут это и будут пользоваться близлежащими пунктами пропуска. При этом пункт пропуска «Ак-Тилек» — «Кара-Суу» рассчитан на пропуск только автомашин с грузом, что создаст определенные проблемы на мосту. Этот пункт был построен в 1975 году, мы должны обратить на это внимание», — отметил Владимир Божко.

При этом никаких данных о том, на какой срок будет закрыт пункт и где переходить границу, нет.
Ссылка:
просмотров: 8643
Версия для печати
Материалы по теме
В Кордае произошло ДТП. Есть погибшие
Казахстан построил на границе с Кыргызстаном военный городок
Жаңы президент Казакстандын жетекчиси Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүүгө даяр
Казакстандын аймагында кыргызстандык унаалар кармалууда
Люди начали прорываться через КПП «Кордай» кыргызско-казахской границы
Погранслужба Казахстана очередей на КПП «Кордай» не наблюдает. Ограничений нет
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание
#REакция 2.0: в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас #REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас
Траты жены Матраимова. IT-специалисты о&nbsp;беспрецедентной DDoS-атаке на&nbsp;СМИ Траты жены Матраимова. IT-специалисты о беспрецедентной DDoS-атаке на СМИ
Сапара Исакова принудили выйти на&nbsp;суд, потом удалили. За&nbsp;нарушение порядка Сапара Исакова принудили выйти на суд, потом удалили. За нарушение порядка
Бизнес
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Компания пожертвовала 400 миллионов сомов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. О&nbsp;планах газификации южных регионов 5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Уровень газификации доведен до&nbsp;32&nbsp;процентов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов
Акция в&nbsp;O!Store. Супертариф + телефон всего за&nbsp;1&nbsp;сом! Акция в O!Store. Супертариф + телефон всего за 1 сом!
21 декабря, суббота
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Поднявшийся в столице ветер частично сдул смог Загрязнение воздуха в Бишкеке. Поднявшийся в столице ве...
09:35
Штормовое предупреждение. В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
09:24
Имя Чолпонбая Тулебердиева присвоят парку в Бишкеке
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 декабря, пятница
23:51
Данные 267 миллионов пользователей Facebook нашли в открытом доступе
23:32
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:06
В Подмосковье машина такси полыхнула огнем на полном ходу
22:45
Студентка из Оша стала королевой международного бала «Один мир — одна жизнь»
22:16
Португальский футболист случайно нокаутировал соперника во время матча