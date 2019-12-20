Суд над экс-мэрами. Кому Сергей Слесарев подарил на процессе розу и почему

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» выступил адвокат Сергей Слесарев. Он защищает двух экс-мэров: Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Адвокат подарил розу секретарю суда и поблагодарил ее за работу. Прокурорам, женам бывших мэров и самим подзащитным — новогодние открытки.

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Зал встретил адвоката аплодисментами. Сергей Слесарев напомнил, что когда допрашивали независимого эксперта со стороны защиты, экс-директора АРИСа Асылбека Чекирова, гособвинитель сообщил, что тот поздравил Кулматова в соцсетях с Новым годом.

«И вы, уважаемый председательствующий, включили эти данные в материалы уголовного дела. Но прочитал ли то сообщение Кулматов? И как оно могло на что-то влиять. Вот я вас с наступающим Новым годом поздравляю, что-то изменит?» — сказал адвокат.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.