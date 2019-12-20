Дополнительные корпуса 15 школ построят к сентябрю 2020 года

Строительство 15 новых дополнительных корпусов для общеобразовательных школ Бишкека, Оша и Чуйской области завершится к началу учебного года. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления капитального строительства Чуйской области при департаменте жилищно-гражданского строительства Госстроя КР Эркин Абдыразаков.

«Семь школ в Бишкеке, семь — в Чуйской области и одна — в Ошской. В настоящее время к двум из них строятся дополнительные корпуса. В частности, к средней школе в селе Селекционном пристройка рассчитана на 500 учащихся, к школе-гимназии № 12 — на 384 места. На данный момент из бюджета республики выделен 41 миллион сомов», — рассказал он.

Эркин Абдыразаков отметил, что строительство двух дополнительных корпусов завершится в мае следующего года. Остальные 13 школ планируется сдать к новому учебному году — в сентябре 2020-го.

Чиновник сообщил, что из средств Единого депозитного счета на строительство 15 учебных заведений и дополнительных корпусов на 2019-й выделено 799,3 миллиона сомов, подчеркнув, что ориентировочная стоимость объектов составляет порядка 941,9 миллиона.

«По девяти объектам начаты строительные работы, по трем определены подрядные организации, на стадии подписания договора, по двум школам произведено вскрытие тендерных заявок, еще по одной оно запланировано на 26 декабря этого года», — добавил Эркин Абдыразаков.