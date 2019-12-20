Афиша Бишкека на выходные: «Щелкунчик», юбилейный концерт и новогодние ярмарки

Театры

21 декабря. Опера «Севильский цирюльник»

«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга П.Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

22 декабря. Балет «Щелкунчик»

В основе балета Петра Чайковского лежит одноименная сказка Гофмана. Примут участие премьеры балета Московского музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, заслуженная артистка РФ Оксана Кардаш и премьер балета Иван Михалев (Россия).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

21 декабря. Йога Новый год

В программе музыка, практика йоги, индийский классический танец катхак, ярмарка полезных продуктов.

ТЦ «Азия Молл», 12.00-16.00.

22 декабря. Концерт Ырыскелди Осмонкулова

Концерт посвящен 50-летию певца и 30-летию творческой деятельности. Прозвучат полюбившиеся хиты. Гости концерта — солист группы «Инсан» Тынай Алыбаев, Курал Чокоев, Ислам Акматов, Бек Исраилов, Азат Раимбердиев, Баястан.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00.

21 декабря — 26 января. Цирковое представление «Карнавал животных»

Талантливые артисты «Золотого цирка России» представляют уникальные, захватывающие номера. Эквилибристы, жонглер, воздушные гимнасты, клоуны, аттракционы с животными, акробаты, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Кыргызский государственный цирк имени А.Изибаева, 16.00.

Выставки, ярмарки

11 декабря — 15 января. Выставка «Симфония вечной жизни»

Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

13-23 декабря. Выставка SПЕКТR

SПЕКТR — это непримитивное сочетание разного и слияние миров, палитра эмоций и чувств, контраст осознания и восприятия, реальность с другой стороны. Только здесь вы сможете прикоснуться к эмоциям и пережить моменты увиденного.

Выставочный зал Союза художников КР, «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 15.00.

6-22 декабря. Юбилейная выставка Фаризы Шейшеевой

Экспозиция посвящена 30-летию ее творчества. Представлены работы последних лет, изготовленные из войлока: ала-кийизы, ширдаки, панно, игрушки.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

21 декабря. Новогодняя ярмарка

Купив вещи на ярмарке, вы поможете бабушкам — авторам прекрасных вязаных вещей — заработать на Новый год. Изделия станут отличным подарком вашим близким. Пожилые мастерицы выставят свои лучшие работы.

Аллея «Променад» (улица Тоголока Молдо), 10.00-18.00.

22 декабря. Shuttle market

Shuttle market — это кыргызстанские бренды и дизайнеры, аппетитное меню и вкусные напитки, актуальный лайфстайл, хорошая музыка, интересные мастер-классы, атмосфера праздника.



ololoOrmonKhan, 12.00-20.00.

Мастер-классы, лекции, тренинги

21 декабря. Мастер-класс по стринг-арту

Стринг-арт позволяет сочетать несочетаемые на первый взгляд вещи: легкость нитей и жесткость гвоздей. Появилось это искусство в Англии. Вы узнаете, как можно создавать интересные рисунки из гвоздей и ниток. Регистрация по ссылке.

Республиканская библиотека для детей и юношества, 14.00.

Для детей

20-30 декабря. Сказка «Новогодние приключения Незнайки»

Перед спектаклем детей ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 12.00, 15.00.

21 декабря. Музыкальный час «Холодное сердце»

Вас будет ждать насыщенная программа: живая музыка, мастер-классы, интерактив, аквагрим. ololoOrmonKhan, 11.00.

21 декабря. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

21 декабря. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00.

21-22 декабря. Сказка «Морозко»

«Морозко» — новогодняя сказка о доброй девочке Настеньке и ее ленивой сестре Федукле. Настеньке помогут добрые лесные жители Старушка-Лесовушка и Медведь, а Дедушка Мороз наградит ее дорогими подарками за смелость и доброту. Интерактивный спектакль, наполненный искрометным юмором и замечательной игрой актеров.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 15.00.

22 декабря. Творческий мастер-класс «Новогодняя открытка»

Мастер-классы, проходящие в стенах музея, полностью погружают в атмосферу творчества и прививают ребенку чувство прекрасного. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.





22 декабря. Сказка «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 13.00.

22 декабря. Шоу «Московская новогодняя елка — 2020»

Московский театр Madhura приглашает на световое новогоднее шоу. Дед Мороз и Снегурочка вместе со зрителями отправятся в путешествие по разным странам, где их ждет встреча с таинственными мировыми культурами.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 14.00.