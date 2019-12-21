Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 декабря снег. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

Куда сходить

Культура несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее

Подробнее Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказки « Иван да Марья» и «Морозко»;

покажет сказки « Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит оперу «Севильский цирюльник»;

Малдыбаева представит оперу «Севильский цирюльник»; Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева — на гастроли росийской труппы;

на аллее «Променад» состоится новогодняя ярмарка. Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечаются тои

Айнаш Токбаева

Родилась 21 декабря 1960 года в селе Токтогул Джалал-Абадской области. Заместитель председателя Верховного суда КР по административным и экономическим делам.

Памятные даты

В газете напечатан первый кроссворд

Считается, что первый кроссворд, соответствующий современным представлениям о нем, опубликован в воскресном номере американской газеты New York World 21 декабря 1913 года.

Кроссворды стали популярны в середине 1920-х годов.

Они продолжают развиваться как по форме, так и по содержанию. В разных странах есть свои любимые варианты кроссворда, причем они могут использоваться не только как полезное развлечение, но и в учебных целях.

Во многих странах проводятся конкурсы по их решению и составлению, существуют клубы любителей кроссвордов.

Люди, которые меняли мир