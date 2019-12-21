Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 декабря снег. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.
Куда сходить
Культура
- несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказки «Иван да Марья» и «Морозко»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит оперу «Севильский цирюльник»;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;
- Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева — на гастроли росийской труппы;
- на аллее «Променад» состоится новогодняя ярмарка.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечаются тои
Айнаш Токбаева
Родилась 21 декабря 1960 года в селе Токтогул Джалал-Абадской области. Заместитель председателя Верховного суда КР по административным и экономическим делам.
Памятные даты
В газете напечатан первый кроссворд
Считается, что первый кроссворд, соответствующий современным представлениям о нем, опубликован в воскресном номере американской газеты New York World 21 декабря 1913 года.
Кроссворды стали популярны в середине 1920-х годов.
Они продолжают развиваться как по форме, так и по содержанию. В разных странах есть свои любимые варианты кроссворда, причем они могут использоваться не только как полезное развлечение, но и в учебных целях.
Во многих странах проводятся конкурсы по их решению и составлению, существуют клубы любителей кроссвордов.
Люди, которые меняли мир
Родился прозаик Оскен Даникеев
Родился 21 декабря 1934 года в селе Чон-Джар.
Приобрел известность своей первой же книгой — повестью «Кыздын сыры» («Тайны девушки»), изданной в 1964 году.
Им написаны романы, повести, рассказы, драмы, получившие признание у широкого круга читателей, переведен на кыргызский язык ряд произведений русской классики, современной советской и зарубежной литературы.
По повести «Тайны девушки» снят полнометражный художественный фильм «Не ищи объяснения».
Роман «Кокей кести» отмечен Государственной премией Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.
Родился подполковник Олег Ильин
Двадцать первого декабря 1967 года в поселке Краснооктябрьский Чуйской области родился Герой России Олег Ильин.
Офицер Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, подполковник, погибший при освобождении заложников во время теракта в Беслане в 2004 году.
В 2013 году почтой России выпущена марка из серии «Герой Российской Федерации» с изображением Олега Ильина.
Умерла актриса Таттыбюбю Турсунбаева
В 1981 году в возрасте 37 лет в городе Фрунзе от туберкулеза умерла актриса театра и кино Таттыбюбю Турсунбаева.
Родилась 12 июля 1944 года в селе Чаек Джумгальского района. Актриса театра и кино, заслуженная артистка Киргизской ССР.
Выступала на сцене Кыргызского государственного драматического театра, сыграла около 100 ролей. Много и плодотворно работала в кино — снялась в фильмах «Тополек мой в красной косынке», «Восхождение на Фудзияму», «Материнское поле», «Пираты XX века» и многих других.
В 1971 году режиссер Толомуш Океев пригласил Таттыбюбю на роль Уркуи в фильме «Поклонись огню».
В Бишкеке в 2014-м установлен бюст Таттыбюбю Турсунбаевой.
Умер государственный деятель Карыбек Молдобаев
Родился 15 ноября 1932 года в селе Мантыш Нарынской области. Государственный и общественный деятель, профессор.
Специалист в области философии, культурологии. Опубликовано более 50 научных работ, в том числе две монографии.
В 1985 году избран секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии, в 1987-м назначен заместителем председателя Совета по делам религий при Совете министров СССР.
В 1995 году решением президента Кыргызской Республики утвержден ректором Кыргызско-Турецкого университета «Манас».
Умер 21 декабря 2014 года.