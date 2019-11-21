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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бишкекский городской суд признал законным увольнение сотрудников Финпола

Бишкекский городской суд признал законным решение об увольнении офицеров Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.

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«Ранее первая инстанция постановила восстановить уволенных сотрудников Финпола на службе. Однако Бишкекский горсуд отменил это решение как незаконное и необоснованное, хотя ведомство нарушило их права. В настоящий момент пять человек обжаловали постановление второй инстанции в Верховном суде», — сказал Майрамбек Жумабеков.

Напомним, сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями подали иск в суд к ведомству за незаконное увольнение. В декабре 2018 года Финпол отправил в распоряжение кадров 44 человека. Из них 16 офицеров не согласились с решением и обратились в суд. Первомайский районный суд Бишкека постановил восстановить в должности уволенных сотрудников.
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