В больницах устанавливают POS-терминалы для безналичной оплаты услуг

В лечебных учреждениях Кыргызстана устанавливают POS-терминалы для оплаты медицинских услуг в безналичной форме. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

По ее данным, из 230 организаций здравоохранения только 40 учреждений не оказывают платных услуг населению.

«POS-терминалы есть уже в 151 лечебном учреждении республики. До конца года они появятся и в других организациях, оказывающих платные услуги», — отметили в ФОМС.

В Бишкеке поставили 24 POS-терминала. В Ошской области — 31, Джалал-Абадской области — 26, Иссык-Кульской — 21, Чуйской — 18, Нарынской — 13 и Таласской — 10.

В ФОМС отметили, что терминалы устанавливаются в рамках государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в республике.