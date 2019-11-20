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Общество

Где можно зарегистрироваться на альтернативную олимпиаду, рассказали в Минобразе

В Министерстве образования и науки Кыргызстана рассказали, где можно зарегистрироваться для участия в альтернативной олимпиаде.

По данным пресс-службы ведомства, с этого года школьники смогут участвовать не только в ежегодной Республиканской олимпиаде, но и параллельно попробовать свои силы на альтернативной, а по ее итогам — в международных соревнованиях по математике, физике, биологии, химии и информатике.

Отборочный тур будет проходить в онлайн- и офлайн-режимах в течение учебного года.

Зарегистрироваться для участия можно по следующим ссылкам:

  • математика — http://unite.kg. По техвопросам можно обращаться по номеру 0990011555;
  • информатика — http://www.olymp.krsu.edu.kg/QaulifyIOI.aspx. По техвопросам можно обращаться по номеру 0772016647;
  • физика — www.exam.kg. По техвопросам звонить по телефонам: 0777117751, 0505559919;
  • биология — www.exam.kg, http://quiz.bibliotheca.kg. По техвопросам обращаться по телефону 0777117751;
  • химия — www.exam.kg, http://quiz.bibliotheca.kg. По техвопросам звонить по телефону 0505559919.

В Министерстве образования также открыта горячая линия — 0312662370.
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